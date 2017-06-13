Футболисты белгородской «ДЮСШ-6» оформили дубль

17:33

Надежды российского футбола 2006 года рождения из Белгородской области второй сезон подряд «громят» пьедестал Первенства МОА «Черноземье» по футболу.

Финальный этап футбольного турнира проходил в Белгороде с 5 по 12 июня. В борьбу за кубок вступили 20 команд – победителей и призёров зональных соревнований. Это были представители Липецка, Волгограда, Брянска, Обнинска, Калуги, Воронежа, Курска, Орла, Тулы, Тамбова, Брянска и Смоленска. Хозяев первенства представляли две команды – «ДЮСШ № 6» и «ДЮСШ № 6-Смена».

По итогам группового этапа финального турнира команда «ДЮСШ № 6» заняла первое место в группе и продолжила борьбу за призовые места. В четвертьфинале белгородцам выпала игра с курским «Авангардом». Футбольное дерби завершилось со счётом 3:2 в пользу Белгорода.

Полуфинал стал чисто белгородским – «ДЮСШ № 6» против «ДЮСШ № 6-Смена». Сильнее оказались прошлогодние победители («ДЮСШ № 6») – 3:0.

Финал, как и предполагалось, был очень напряжённым, несмотря на юный возраст футболистов. Определить победителя в основное время не удалось, и только серия послематчевых пенальти расставила всё по местам – 3:2 и победа Белгорода.

Второй раз подряд команде «ДЮСШ № 6» (тренеры: Валерий Яковлев, Антон Пушкарёв) вручили кубок победителя Первенства МОА «Черноземье» по футболу.

Белгородские спортсмены также получили личные награды. Никита Бондарев стал лучшим нападающим, а Давид Киракосян признан лучшим игроком турнира.

Фото Олега Вакуленко