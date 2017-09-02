Евгений Тищенко проиграл в финале чемпионата мира по боксу

21:52

На втором чемпионате мира подряд спортсмен, представляющий Белгородскую область, бился в финале с кубинцем Эрисланди Савоном.

В сравнении с кубинцами, которые вышли в финал в семи весовых категориях из десяти, российские боксёры выступили неудачно: в финал пробился только наш олимпийский чемпион. В весе до 91 кг все ожидали его нового противостояния с Василием Левитом из Казахстана, но Савон оказался сильнее того с перевесом в один судейский голос.

Эрисланди Савон – племянник того самого Феликса Савона, который трижды выигрывал боксёрский турнир на Олимпиадах. Кроме финала ЧМ-2015, Тищенко и Савон встречались в Мировой Серии в 2014 году, тогда сильнее был кубинец.

Первый раунд активнее начал Савон, на первой минуте пару раз пробивший защиту Тищенко правым прямым. Евгений начал пассивно, в атаку пошёл лишь к концу второй минуты и получил ещё один удар в ответ. Тревожное начало – первый раунд явно остался за кубинцем.

В начале второго раунда наш боксёр упал. Ничего страшного – просто споткнулся. Но активности в атаке всё так же не хватало. Савон отвечал резкими контратакующими ударами, удары же Тищенко то и дело приходились в перчатки и руки кубинца.

В третьем раунде нужно было идти ва-банк. Но Евгений так и не смог преодолеть свою скованность. Лишь к концу боя удалось провести несколько ударов в цель, но этого не хватило для победы.

Савон взял убедительный реванш за поражение в 2015 году и принёс Кубе пятую золотую медаль. Россия же впервые в этом веке осталась без золота чемпионата мира – последний раз такое случилось в 1999 году.