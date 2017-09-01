Евгений Тищенко первым из россиян вышел в финал чемпионата мира по боксу

17:13

Два других наших земляка – Виталий Дунайцев и Сергей Собылинский − уступили соперникам на ранних стадиях.

В полуфинале весовой категории свыше 91 кг нашему олимпийскому чемпиону противостоял молодой боксёр из Узбекистана Санжар Турсунов. Опыт взял своё: по итогам трёх раундов все судьи отдали победу Тищенко.

Финальный бой состоится в субботу. Ожидаемого противостояния с казахстанцем Левитом, которого Тищенко лишил золота в олимпийском Рио, на этот раз не будет. Во втором полуфинале сильнее оказался кубинец Эрисланди Савон. Его наш боксёр тоже побеждал и должен быть фаворитом в финале.

Федерация бокса России приводит комментарий Евгения Тищенко по итогам боя.

Я чувствовал соперника, в третьем раунде оставались силы, чтобы ещё прибавить. Этим поединком я больше всего доволен на чемпионате мира. Психологически этот чемпионат самый сложный для меня, и надеюсь, что со своим следующим соперником в финале мы подарим зрителям красивый бой. Евгений Тищенко

Вторым россиянином в финале может стать Тамир Галанов, который через два часа выйдет на ринг против представителя Кубы Йосбани Вейтиа. Но шансы Тамира расцениваются как невысокие.