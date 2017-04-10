«Энергомаш» уверенно побеждает рязанцев в 18-м туре Первенства ПФЛ

13:13

9 апреля прошла домашняя встреча «Энергомаша», в которой белгородцы одержали победу со счётом 2:0.

Это второй матч после длительного перерыва. Первый белгородцы проиграли «Чертаново» со счётом 0:1. Поэтому психологически для «Энергомаша» было важно выиграть второй матч.

Футбольная битва началась с минуты молчания по погибшим в теракте в Египте 9 апреля. Судейская бригада была представлена двумя городами: Москва и Воронеж.

Традиционно болельщики «Энергомаша» поддерживали команду активно, весело, с песнями и кричалками.

После стартового свистка игра по большей части шла в центре поля, соперники обменялись опасными атаками. В середине первого тайма на поле появилась медицинская бригада для оказания помощи вратарю «Энергомаша» Андрею Рыжикову. Завершился первый тайм атакой белгородцев. К этому периоду была добавлена всего одна минута. На перерыв футболисты уходили задумчивые и недовольные своей игрой.

Пока мы играли более или менее организованно, что-то ещё получалось. В принципе для первых игр это нормально. В первом тайме мы показывали нормальный футбол, во втором уже сами напортачили и привезли себе гол, игра расстроилась и, как следствие, – пропущенный второй гол. Видимо, соперник вынудил ошибаться. Гарник Авалян главный тренер ФК «Рязань»

Игра получилась нервной, скомканной, много борьбы с соперником было. Но пока мы не вышли на свой прошлогодний уровень. Счёт остаётся, игра забывается, дальше мы будем наращивать её уровень. Виктор Навоченко главный тренер ФК «Энергомаш»

Второй тайм «Энергомаш» начал резво. И уже на 63-й минуте матча белгородцы провели голевую атаку. Автор первого забитого мяча – № 27 Олег Калугин. Тренер «Рязани» начал активно менять игроков, но это привело к пропущенному второму голу. На 76-й минуте матча забил мяч № 15 Дмитрий Самойлов. В целом во втором тайме белгородцы активизировались, сделали всё, чтобы матч закончился с положительным результатом. 2:0 – уверенная победа над «Рязанью».В чемпионате всё еще лидирует курский «Авангард», «Энергомаш» пока идёт на втором месте. До завершения турнира ещё предстоит сыграть семь игр.

Следующий матч у белгородцев выездной – с пензенским «Зенитом» 16 апреля.

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