«Энергомаш» уверенно побеждает рязанцев в 18-м туре Первенства ПФЛ
9 апреля прошла домашняя встреча «Энергомаша», в которой белгородцы одержали победу со счётом 2:0.
Это второй матч после длительного перерыва. Первый белгородцы проиграли «Чертаново» со счётом 0:1. Поэтому психологически для «Энергомаша» было важно выиграть второй матч.
Футбольная битва началась с минуты молчания по погибшим в теракте в Египте 9 апреля. Судейская бригада была представлена двумя городами: Москва и Воронеж.
Традиционно болельщики «Энергомаша» поддерживали команду активно, весело, с песнями и кричалками.
После стартового свистка игра по большей части шла в центре поля, соперники обменялись опасными атаками. В середине первого тайма на поле появилась медицинская бригада для оказания помощи вратарю «Энергомаша» Андрею Рыжикову. Завершился первый тайм атакой белгородцев. К этому периоду была добавлена всего одна минута. На перерыв футболисты уходили задумчивые и недовольные своей игрой.
Второй тайм «Энергомаш» начал резво. И уже на 63-й минуте матча белгородцы провели голевую атаку. Автор первого забитого мяча – № 27 Олег Калугин. Тренер «Рязани» начал активно менять игроков, но это привело к пропущенному второму голу. На 76-й минуте матча забил мяч № 15 Дмитрий Самойлов. В целом во втором тайме белгородцы активизировались, сделали всё, чтобы матч закончился с положительным результатом. 2:0 – уверенная победа над «Рязанью».
Пока мы играли более или менее организованно, что-то ещё получалось. В принципе для первых игр это нормально. В первом тайме мы показывали нормальный футбол, во втором уже сами напортачили и привезли себе гол, игра расстроилась и, как следствие, – пропущенный второй гол. Видимо, соперник вынудил ошибаться.
Гарник Авалян
главный тренер ФК «Рязань»
Игра получилась нервной, скомканной, много борьбы с соперником было. Но пока мы не вышли на свой прошлогодний уровень. Счёт остаётся, игра забывается, дальше мы будем наращивать её уровень.
Виктор Навоченко
главный тренер ФК «Энергомаш»
В чемпионате всё еще лидирует курский «Авангард», «Энергомаш» пока идёт на втором месте. До завершения турнира ещё предстоит сыграть семь игр.
Следующий матч у белгородцев выездной – с пензенским «Зенитом» 16 апреля.
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