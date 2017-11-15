Два золота завоевала белгородская студентка на чемпионате мира по кикбоксингу

18:00

Студентка НИУ «БелГУ» Анна Самыгина стала чемпионкой в двух разделах – мягком стиле (без оружия) и мягком стиле с оружием (китайским мечом).





Турнир проходил в Будапеште (Венгрия).

Анна занимается кикбоксингом 12 лет под руководством Киры Борисенко – заслуженного тренера России. В боевые искусства девушка пришла из художественной гимнастики.

Студентка уже стала мастером спорта международного класса по кикбоксингу и завоевала множество наград различных турниров, сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».