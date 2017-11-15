Спорт:

Два золота завоевала белгородская студентка на чемпионате мира по кикбоксингу

18:00
15 Ноября 2017
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Студентка НИУ «БелГУ» Анна Самыгина стала чемпионкой в двух разделах – мягком стиле (без оружия) и мягком стиле с оружием (китайским мечом).

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Турнир проходил в Будапеште (Венгрия).

Анна занимается кикбоксингом 12 лет под руководством Киры Борисенко – заслуженного тренера России. В боевые искусства девушка пришла из художественной гимнастики.

Студентка уже стала мастером спорта международного класса по кикбоксингу и завоевала множество наград различных турниров, сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ». 


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