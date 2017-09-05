Два юных белгородца стали абсолютными чемпионами мира по айкидо

18:15

Данила Руднев и Марк Сазыкин побили в Лондоне всех соперников в четырёх категориях.

Чемпионат Мира и Первое детско-юношеское первенство по томики айкидо прошли с 18 по 20 августа в Англии. В 2016 году была создана Всемирная Федерация соревновательного айкидо, и это первые соревнования такого уровня под её эгидой. В них приняли участие более 350 спортсменов со всего мира.

В состав сборной России вошёл 21 белгородец. В возрасте до 12 лет наши ребята выиграли все категории. Ещё один чемпион из Белгорода – в более старшем возрасте. Всего на нашем счету 48 медалей, в том числе 25 золотых. Такой результат позволяет считать команду БеКСАй лучшей детской командой мира в томики айкидо.

По результатам выступлений Иван Чеботарёв и Михаил Крюков получили второй детский кю (коричневый пояс), Артём Стариков – 4 детский кю, Данил Руднев – 5 детский кю, Даша Быкова, Максим Бережной и Иван Калашник – 6 детский кю, Марк Сазыкин – 7 детский кю, Анна Сергеева – 8 детский кю.

Уже 9 сентября в Анапе стартует Первенство России. 28 спортсменов из Белгорода будут соревноваться в возрастных категориях 10-12 лет и 13-15 лет.