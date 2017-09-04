Два игрока «Белогорья» стали чемпионами Европы по волейболу

09:51

Сборная России в пяти партиях переиграла сборную Германии.

В ярком финале всё решилось только на тай-брейке. Сборная России, катком проехавшая по всем соперникам на пути к финалу, уверенно начала и главный матч турнира. Михайлов и Волков были в порядке, новичок «Белогорья» Гранкин грамотно разбрасывал мячи на края сетки. 25:19 – но уверенность в успехе едва не сыграла с нашими злую шутку.

Во второй партии за дело взялся бывший «белгородец»: Георг Грозер стал то и дело пробивать даже тройной наш блок, что принесло успех Германии – 25:20. В третьей партии Россия удачнее сыграла в концовке, хотя Грозера прикрыть так и не получилось.

В четвёртой партии немцы уже не оставили нашим никаких шансов. Перестал попадать Михайлов, Волков не успевал на первый темп, Гранкин не смог найти новые пути для передач и его заменили на Бутько. Концовка сета превратилась в формальность. На площадку вернулся Гранкин, вышел Жигалов, но сделать они ничего не смогли. Зато у соперника добавили Калиберда и Крик – 17:25.

В решающей партии Россия начала с двух очков подряд. Но Грозер снова не дал нам уйти вперёд: вышедший на блок против него Клюка не справился, немцы набрали пять очков подряд. Наш тренер вынужден был взять тайм-аут.

После него мы, наконец, увидели ту сборную России, которую привыкли видеть на этом турнире. Два раза отлично подал Михайлов, Бутько нашёл у сетки Волкова, Вольвич помог на блоке. Грозер два раза не попал ни в блок, ни в площадку, после подвернул голеностоп и сник.

Вишенкой на торте нашей победы мог стать Максим Жигалов, которого выпустили на подачу при матчболе, но белгородец отправил мяч в сетку. Но это не помешало победить: Россия – чемпион Европы спустя четыре года. Особенно приятна победа после шестого места на этом турнире в 2015 году.