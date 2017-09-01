Спорт:

Дудкин против Дудикова: белгородский «Энергомаш» не пропустил в Саратове

20:07
01 Сентября 2017
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Очередной матч чемпионата России против «Сокола» завершился нулевой ничьей.

Саратовцы таким исходом не могут быть довольны: до сегодняшнего матча они забивали дома в каждой игре. Недаром в трансляцию вошёл момент, когда уже после финального свистка кто-то из руководства или тренерского штаба «Сокола» жёстко отчитал своего игрока.

«Энергомашу» было важно не пропустить – защита в этом сезоне не демонстрирует чудеса надёжности. Вероятно, это связано с отсутствием в стартовом составе капитана команды Андрея Колесникова, который в чемпионате сидит в запасе из-за новых требований по присутствию на поле молодых игроков. Пока Бутырин с Семейкиным только притираются в центре обороны.

В основу нашей команды после красных карточек и дисциплинарных мер от тренера вернулся Виктор Сергеев. Но ощущение, что форму он не набрал. Больше атаковали саратовцы, Дудкину регулярно приходилось вступать в игру. Белгородцы чаще огрызались ударами из-за штрафной – пару раз пришлось «вспорхнуть» и Кулику.

Содержание и итог встречи отражают нынешний уровень команд: они расположились на 10-м и 11-м местах в таблице, ниже только проигравшие уже по пять раз второй «Ротор», новомосковский «Химик» и пензенский «Зенит».

Безвыигрышная серия белгородцев продолжается. 


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