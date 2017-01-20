«Дубль» по-белгородски: МХК «Белгород» дважды проиграл «Локо-Юниору»

14:01

Очередные матчи турнира НМХЛ завершились для белгородцев плачевно – оба раза команда проиграла сопернику и сократила свои шансы на выход в плей-офф.

Чем ближе момент формирования заветной восьмёрки, тем активнее «Белгород» начинает раздавать очки соперникам. На «почётном» девятом месте белгородцы засели уже давно, а от ближайшего соперника МХК «Брянск» их отделяет целых четыре очка (без учёта того, что у Брянска на одну игру меньше). И снова белгородцам чего-то не хватило…



Первая игра шла на равных – как в первом, так и во втором игровых отрезках никакого изменения в счёте (0:0) не происходило. Команды обменивались только безрезультативными атаками и штрафами. Изменение в счёте произошло на первой минуте третьего периода, когда «железнодорожник» Донат Стальнов удачно сыграл перед воротами и отправил шайбу в ворота белгородцев (1:0). Спустя пару секунд белгородцы отыгрались – Андрей Иванов сравнял счёт 1:1.



На 11-й минуте ярославский хоккеист точным броском под перекладину установил окончательный счёт в матче – 2:1 и на счету белгородцев очередная «баранка».



Повторный матч начался голом уже на 33-й секунде – оформил шайбу Глеб Штайгер из «Локо-Юниора». Спустя семь минут белгородцы восстановили паритет, Александр Кравцов – 1:1. Но на этом голевое «счастье» для МХК «Белгород» закончилось. Дальше шайбы летели только в их ворота.



Во втором периоде хозяева дважды зажгли красную лампочку за воротами гостей (Евгений Казакевич -24-я минута и Антон Лукичев - 34-я).



В третьем периоде ключевым отрезком стали первые три минуты. За это время ярославцы усилиями Глеба Штайгера и Дениса Морозова забросили еще две шайбы – 5:1.



Впереди у белгородцев домашние игры с «Тверичами» 26 и 27 января.