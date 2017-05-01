Дерби для самых преданных: белгородский «Энергомаш» победил курский «Авангард»

16:34

Дубль Романа Концедалова с пенальти и гол Виктора Сергеева под занавес встречи позволили белгородцам сравняться по очкам с лидерами чемпионата и сохранить хорошие шансы на выход в ФНЛ.





Воскресный вечер перед Первомаем – лучшее время для посещения главного матча сезона футбольного «Энергомаша». Мало того, что противостояние Белгорода и Курска в союзных и российских чемпионатах имеет уже более чем полувековую историю – в этот раз «куряне» пожаловали к нам в роли лидера чемпионата, и любая потеря очков практически лишала «Энергомаш» шансов на первое место. Однако в те же 17:00 стартовало «дерби всея Руси» в Премьер-лиге, где ЦСКА принимал «Спартак», и многие болельщики остались дома перед телевизорами.Необходимость побеждать заставила белгородцев со стартовым свистком ринуться в атаку. Уже на первой минуте Концедалова прострелом с левого фланга вывели на ударную позицию в 12 метрах от ворот, но Роман пробил в перекладину. На 8-й минуте Фасхутдинов упал в штрафной соперника, но судейский свисток в этот раз промолчал. Ещё через три минуты белгородцы неудачно разыграли опасный штрафной – гости выбили мяч на угловой.Лишь к середине первого тайма «Авангард» освоился на поле и начал проводить свои атаки. Первый удар по нашим воротам на 17-й минуте нанёс головой капитан «курян» Денис Синяев – мяч прошёл над перекладиной. Но на 20-й минуте Виктор Сергеев удачно отборолся на левом фланге нашей атаки, вошёл в штрафную и был сбит. Пенальти! И Концедалов точным ударом в верхний угол ворот открывает счёт!После пропущенного гола «Авангард» перехватил инициативу, но создать в атаке ничего в первом тайме не сумел, ограничиваясь неточными ударами из-за штрафной. Белгородцы же могли увеличить счёт, но вратарь Жидеев справился со сложным дальним ударом Калугина.Второй тайм начался атаками гостей. На 50-й минуте Сергей Бутырин в своей вратарской толкнул в спину капитана гостей, и судья во второй раз в матче показал на «точку». Денис Синяев сам же и реализовал одиннадцатиметровый – 1:1. Страсти накалились: после фола «энергомашевца» в центре поля игроки потолкались почти команда на команду. Гости имели несколько подходов к нашим воротам, но Андрей Рыжиков удачно играл на выходах.А на 54-й минуте Концедалов потрясяющим пасом на 40 метров вывел Сергеева один на один с вратарём «Авангарда». Защитник курян Алексей Форопонов уже в штрафной сумел настичь Сергеева и завалил его на газон. Судья непреклонен – пенальти и красная карточка за фол последней надежды. К мячу снова подошёл Концедалов и во второй раз перехитрил «воротчика» гостей.В большинстве белгородцам задышалось полегче. Гости пытались атаковать и вдесятером, но «Энергомаш» умело пользовался появившимися свободными зонами в обороне соперника. Мешала только неточность в завершении атак. Но на 74-й минуте Фасхутдинов на левом фланге убежал от защитника и выкатил мяч Сергееву – Виктор был точен. 3:1 – важнейшая победа «Энергомаша»!За четыре тура до финиша в чемпионской гонке – полная неразбериха. Четыре команды имеют по 37 очков, «Авангард» и «Энергомаш» идут чуть выше по количеству побед. Подольский «Витязь» отстаёт лишь на два очка. Ключевыми для белгородцев станут матчи 14 и 21 мая в гостях против московского «Торпедо» и «Витязя». В следующем же туре 7 мая к нам в Белгород пожалует ФК «Калуга».