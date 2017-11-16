Чемпионы мира вошли в список лучших футболистов Белгородской области

21:59

Самых заметных игроков, тренеров и арбитров назвали на заседании исполкома областной федерации футбола.

Чемпионом Белгородской области по футболу стала алексеевская «Слобода». Лидер забивал в среднем больше трёх с половиной голов за игру, потерпел лишь одно поражение. Но всё же борьба в турнире продолжалась до последнего тура – на победу претендовали «Губкин» и «Оскол» (Старый Оскол). Старооскольчане тоже много забивали, губкинцы же сделали ставку на оборону, пропустив меньше всех и завоевав «серебро».

Лучших игроков соревнований футболисты определили сами – через опросник. В символическую сборную вошли и играющие за «Оскол» и «Слободу» недавние герои чемпионата мира среди любителей в формате 7 на 7 – Денис Коршиков и Сергей Иванов.

Денис стал лучшим вратарём чемпионата области. Группу защитников составили Александр Власенко («Слобода»), Максим Дровников («Губкин»), Михаил Слащёв («Оскол»), Николай Клешнёв («Слобода»).

Лучшими полузащитниками назвали Илью Багатырёва из шебекинского «Химика», Сергея Исаева («Слобода»), Андрея Ивантеева («Химик») и Александра Маркова («СКИФ» из села Бессоновка).

Два лучших нападающих – Вячеслав Соловьёв («Губкин») и Сергей Иванов («Слобода»). Больше всех голов в чемпионате забил Сергей Григоренко («Химик»).

В Первенстве области назвали только по одному лучшему игроку на каждой позиции. Вратарём года стал Дмитрий Дешёвых из команды «Агротех-Гарант» (село Щербаково). Лучшим защитником стал его одноклубник Владимир Лагонский. Среди полузащитников выделили Николая Черкашина из «Грайворона». А лучший нападающий и бомбардир представляют грайворонский «Ворон» – это Андрей Череповский и Евгений Ветренко.

Лучшим тренеров чемпионата области стал тренер «Слободы» Тарас Харченко, а в первенстве области – тоже тренер чемпионов – Анатолий Колесников (Грайворон).

Лучшими арбитрами 2017 года назвали Сергея Ерёменко и Дмитрия Колесникова (оба – Белгород), а также Сергея Ченцова (Старый Оскол).