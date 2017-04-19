Чемпионат России 2017 по панкратиону выиграла белгородка

11:25

Теперь Анна Ремнева будет представлять Белгородскую область и Россию на Чемпионате Европы в Минске.

С 12 по 15 апреля и с 15 по 17 апреля в Самаре проходили Первенство и Чемпионат России 2017 по панкратиону соответственно. Его участниками стали около 1000 спортсменов со всей России.

Белгородскую область на соревнованиях представляли девять атлетов: четыре спортсмена участвовали в Первенстве России, где возрастной ценз до двадцати лет, и пять белгородцев старше двадцати лет боролись за титул Чемпиона.

На соревнованиях регион представляли в том числе девушки: 16-летняя Сабрина Галогян участвовала в Первенстве России по панкратиону в разделе фулл-контакт (или полноконтактный раздел) в категории до 56 кг и Анна Ремнева – в Чемпионате России по панкратиону в разделе семи-контакт (это раздел с ограничением ударной техники) в категории до 64 кг.

По словам президента Федерации спортивной борьбы Белгородской области Романа Полянского, все юноши провели по три боя, а затем вышли из соревнований. Белгородские девушки показали хорошие результаты: Сабрина Галогян взяла бронзу на первенстве, а Анна Ремнева стала чемпионкой. Обе они автоматически вошли в состав сборной России.

Для меня это первое серьёзное достижение в спорте. Победа далась нелегко, выходили достаточно опытные спортсменки из Башкартастана и Москвы. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, буду упорно тренироваться и готовиться к следующим соревнованиям, чтобы добиваться более высоких достижений и наград! Анна Ремнева

чемпионка России 2017 по панкратиону

Мы второй раз принимаем участие в Чемпионате России. Результаты у девчонок и ребят разные, потому что плотность категорий была разная: у ребят – до 35 человек в одной категории, а у девчонок всего десять человек. Роман Полянский

президент Федерации спортивной борьбы Белгородской области

Теперь Анна Ремнева поедет на подготовительные учебно-тренировочные сборы для Чемпионата Европы. Он должен пройти в Минске с 26 по 29 мая. Сабрина Галогян тоже может принять участие в первенстве Европы, но здесь всё будет завесить от того, смогут ли обогнавшие её девушки выступить на соревнованиях.

Фото из личного архива Анны Ремневой