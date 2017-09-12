Чемпионат Белгородской области по мотокроссу завершится в Бирюче

10:10

Заключительный этап Чемпионата и Первенства области 2017 года пройдёт 16 и 17 сентября.

Гоняться будут в классах 65 см3, 85 см3, 125 см3, OPEN, OPEN-2, OPEN «воздух» и среди ветеранов. Самые юные мотокроссмены устроят показательные выступления на мотоциклах до 50 см3.

В рамках Первенства и Чемпионата это будет шестой этап соревнований. Одновременно разыграют и медали 3-го этапа Кубка председателя ДОСААФ России Белгородской области.

Начало соревнований на мототрассе в Бирюче в эти субботу и воскресенье – в 11:00.