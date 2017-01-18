Бронзовый призёр Кубка Мишина из Белгорода выступит на первенстве России

11:32

Зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках проходили в Брянске.

За путёвку в финал российского турнира боролись более сотни спортсменов из 27 регионов России. Первое место среди юношей в упорной борьбе занял белгородский фигурист Тимофей Сергиенко. Тренирует его Алёна Лутай.

Кстати, в 2016 году во время традиционных всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок заслуженного тренера России Алексея Мишина» Тимофей единственный пополнил копилку сборной региона бронзовой медалью, сообщает пресс-служба администрации города.