Спорт:

Бронза Чемпионата ЦФО по эндуро на мотоциклах – в руках белгородца Романа Гречихина

10:05
19 Июня 2017
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В прошедшие выходные, 17 и 18 июня, на АСК «Вираж» состоялся Чемпионат ЦФО по эндуро на мотоциклах, где собрались участники из Москвы, Подмосковья, Курска и Белгородской области.

Как сообщает Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области, по итогам двух дней соревнований белгородец Роман Гречихин занял третье место в абсолютном зачёте.

Первое место взял Илья Таистов из г. Луковицы, на втором оказался Даниил Комков из Орехово-Зуево. Белгородцу же Владиславу Матвееву не выпал шанс стартовать во втором заезде.

Фото Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области


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