Болгарский блок «Белогорья»: волейболист Николай Николов продолжит карьеру в Белгороде

12:24

Игрок сборной Болгарии согласовал все условия контракта с «львиным» клубом.

Николай Николов часть сезона 2016/17 провёл в составе клуба «Енисей» (Красноярск). Легионер пополнил состав сибирской команды в конце октября и отыграл семь матчей, в которых набрал 56 очков. Вскоре он покинул клуб по личным обстоятельствам.

Ранее 30-летний центральный блокирующий выступал в болгарских клубах «Нефтохимик» (2006-2009) и софийском ЦСКА (2009/10), два сезона отыграл в итальянской «Вибо Валентии» (2010-2012), а также сменил ряд клубов в Иране: «Варамин», «Урмия» и «Пайкан».

В сборной Болгарии Николов завоевал «бронзу» Кубка мира-2007 и чемпионата Европы – 2009. Помимо этого он выступал на Лондонской олимпиаде в 2012 году, сообщает Бизнес-Онлайн.