Болельщики «Энергомаша» подвели итоги футбольного сезона

17:01

Последний матч чемпионата посетило несколько сотен самых преданных болельщиков. Мы отправились на трибуны, чтобы узнать их мнение о завершающемся сезоне.

Александр Герасименко ходит на футбол «каждый раз» ещё с 60-х годов. Выступление «Энергомаша» оценил «на троечку»:

Потому что они плохо играют. Нет целеустремлённости, цели нет. В следующем сезоне ходить на матчи буду. А куда ещё ходить? Александр Герасименко

Снял свою спортивную кепку с эмблемой казанского «Рубина» и показал на внутренней стороне козырька автограф Дениса Ткачука – белгородского футболиста, играющего в Казани: «Лучшие игроки уходят, поэтому и результата нет. А удержать лучших – денег нет».

Восьмилетний Юрий Лаптев сам играет в футбол за «Парус» из посёлка Разумное, выезжал на всероссийские турниры. Болеет за «Реал» и персонально Криштиану Роналду. Любимого игрока в «Энергомаше» вспомнить не сумел, но сказал, что команда нравится и в будущем будет ходить на футбол чаще.

Валерий Яковлев живёт в Белгороде с 2010 года, с того же времени посещает все матчи, любимые игроки в команде – Рыжиков и Концедалов.

Конечно, «Салют» был командой более профессиональной, в ФНЛ играл. «Энергомаш» нравился в первой половине чемпионата, осенью играли хорошо. А сейчас ощущение, что выигрывать не хотят, чтобы не выходить в первую лигу. Думаю, финансирования не хватает. Валерий Яковлев

Игорь Хрипун с сыном Егором начали болеть за «Энергомаш» с начала прошлого сезона.

Я сторонник того, чтобы такие проекты с местными игроками продолжались. Очень мало внимания уделяется спорту в Белгородской области, особенно футболу. Мало людей знают о спорте, недостаточная, я считаю, информационная поддержка. Футбол – спорт миллионов – заслуживает большего. Игорь Хрипун

Александр Назаров ходит на футбол уже больше 20 лет, любимчики в «Энергомаше» – Агеев и Фасхутдинов:

Ребята молодцы, команда отличная. Только задачу надо поставить нормальную, её нет. Я как болельщик хочу высшую лигу, чтобы стадион не пустовал. Считаю, что деньги у нас есть. Вопрос: почему не дают? Нет человека, который заболеет футболом. Поэтому нет стимула и у команды, Фасхутдинов в прошлом году без гола не уходил, а в этом я ему в шутку говорю: разжирел! А какие девочки на футбол ходят! Их же надо удивлять. Александр Назаров

Весь сезон страстно поддерживали команду фанаты «Энергомаша». Запомнились кричалки, яркий перфоманс на кубковом матче с «Уфой». На последнем матче фанатская трибуна была пуста. А над эмблемой ФК «Энергомаш» висел рукописный баннер «Парни, мы с вами». На матч активные болельщики всё же пришли – тихо сидели на соседнем секторе. На просьбу прокомментировать акцию с отсутствием поддержки в последнем матче после внутреннего совещания ответили: «Да какой комментарий, дядь? Знаем мы, что такое белгородские СМИ».

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