Более ста участников собрали соревнования по мотоспорту в Белгородской области

17:33

20 и 21 мая в селе Ясные Зори прошли соревнования второго этапа Чемпионата области, молодёжного первенства и Чемпионата Белгорода и Белгородского района. В первый день стартовало более 50 гонщиков.

В классе 50 см3 первым стал Матвей Бобров из Валуек, вторым – Юрий Трофимов из ДЮСТК «Пилот», третьим пришёл к финишу Дмитрий Илихметов.

Юные гонщики Вадим Фролов из ДЮСТК «Пилот», Ксения Кандаурова из СТК «Губкин31» и Максим Демченко выступили отдельно на PV-мотоциклах.

В классе 85 см3 золото получил Никита Логвинов из СТК «Крылья Белогорья» МО ДОСААФ России Яковлевского района. Вторым пришёл Никита Локтев из Чернянского МО ДОСААФ России. Почётное третье место занял Евгений Украинский из Воронежа.

В классе 125 см3 места расположились следующим образом: первым стал Андрей Толстов из Валуйского района, вторым – белгородец Илья Илюхин и третьим – Сергей Макасеев из Алексеевки.

В этот же день соревновались гонщики в классе «Ветераны» в трёх группах.

Во второй день в заездах также участвовали более 50 спортсменов. В классе 65 см3 первое место на пьедестале почёта занял воронежец Евгений Украинский. Вторым стал Иван Жуков из Ливны, а третьим – Антон Бабин из Яковлевского района.

В классе OPEN победил Андрей Толстов из Валуек. Илья Илюхин из Белгорода получил серебро, бронза же досталась гонщику Никите Чернову из Яковлевского района.

В классе OPEN-2, который включает OPEN «воздух», лучшим стал Сергей Шапошник из Алексеевки. Второе место получил Геннадий Зубенко из Валуек, а третье – Сергей Макеев (БАШ ДОСААФ России), сообщили в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области.

Фото пресс-службы Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области