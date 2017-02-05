Без шансов: ВК «Белогорье» – ВК «Енисей» 3:0

22:21

Сегодняшний матч 18-го тура Суперлиги завершился так же «сухо», как и встреча в первом круге в Красноярске. Подопечным Юрия Чередника вновь не удалось «размочить» белгородцев.

На домашний матч Александр Косарев отправил на площадку стандартную шестёрку, но без капитана Тараса Хтея, которого очень кстати заменил Ян Ерещенко.

В стартовом сете преимущество хозяев стало очевидным после того, как на подачу вышел великий Сергей Юрьевич. К первому техническому перерыву «львы» подошли со счётом 8:5, а ко второму – 16:11. Стоит отметить, что крайне профессионально сыграл новичок «Белогорья» Марлон. Его выверенная доводка позволила эффективно задействовать всю линию атаки клуба. В итоге – 25:17 и первая партия за нами.

В дебюте второго игрового отрезка Спиридонов и Ко попытались переломить ход поединка. И на первый технический они ушли лидерами (8:7). Одноочковый отрыв гостей сохранялся вплоть до второй половины встречи, но Ян Ерещенко эйсом вывел свою команду на второй тех лидерами – 16:15. Концовку партии более уверенно провели хозяева. И снова он – Сергей Тетюхин (+ 3 очка, включая два эйса). В итоге – 25:20 и 2:0.

К третьему сету Александр Косарев принял решение выпустить вместо Тетюхина Ярослава Подлесных. Очень классная игра команды позволила продемонстрировать молодому сменщику «великого» все свои достоинства. Моментами, для усиления блока, на площадку выходил и играющий тренер Александр Богомолов. Подавленные гости просто доигрывали поединок, а красивейший пайп в исполнении Подлесных поставил окончательную точку в разгроме сибиряков – 25:14.

У «Белогорья» самым результативным стал Дмитрий Мусэрский – 11 очков. Белгородцы поднялись на одну ступеньку в турнирной таблице и занимают 4-е место.

Следующий матч «львы» проведут на выезде в Сургуте, 11 февраля, против местной «Газпром-Югры».