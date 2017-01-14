«Белогорье» вернуло прошлогодний долг: «Динамо» (Москва) – «Белогорье» 1:3

23:31

В 15-м туре российской Суперлиги состоялся центральный матч. Аксакалы российского волейбола – Москва и Белгород в очередной раз выясняли отношения.

Огромное количество болельщиков обеих команд, как в России, так и во всём мире были разочарованы отсутствием трансляции на федеральных спортивных каналах. Но это ещё простить можно, Интернет нам в помощь. Но настолько, мягко сказать, неквалифицированный, а по большому счёту убожеский комментарий матча со стороны якобы спортивных столичных экспертов лишний раз подчеркнул абсолютное его несоответствие уровню такой встречи.

Начало игры прошло при минимальном преимуществе «львов» (8:7), однако уже ко второму техническому хозяева своё положение поправили. Сравнять счёт удалось ближе к концу – отличился Артём Смоляр, а потом своё дело сделал Макс Жигалов – оформил два эйса, а там уже дело было за малым – и 25:22 в пользу «львов».

Вторая партия сложилась менее удачно – белгородцы с первых минут начали отпускать соперника (2:5, 6:10). Более-менее стабилизировать положение удалось благодаря Сергею Тетюхину и Дмитрию Мусэрскому, но даже при счёте 22:23 остановить разыгравшихся хозяев не удалось, а точку в этом игровом отрезке поставил «динамовец» Александр Маркин – 25:23.

Третья партия пошла по тому же сценарию, что и вторая – «Белогорье» снова было в роли догоняющих, как на первый (5:8), так и на второй (14:16) технические перерывы. Однако, к счастью, в нужный момент на подачу вышел Макс Жигалов и оформил эйс (24:24), а когда счёт перевалил за 25:25, точку поставил Дмитрий Мусэрский – 27:25.

Начало четвёртой партии – и снова не в пользу подопечных Александра Косарева – 6:8. Но как бы игроки «Динамо» ни старались максимально оторваться от белгородцев, к концу сета команды подошли со счётом 20:20. И тут решающую роль вновь сыграли удачные действия команды на подачах Макса Жигалова, ну и, конечно, Сергея Юрьевича. Как итог – 25:22 и 3:1 в пользу «Белогорья».

Приятно, что ребята в сложный момент выстояли, выдержали приём и справились с блоком. Мы одержали очень важную победу именно против «Динамо». Подачи Максима Жигалова действительно были решающими, полетели, что называется. Были ошибки у него, но некритичные. Он мало ошибался (на подаче). Держать стабильно такую сложную подачу – это мастерство. Александр Косарев

старший тренер ВК «Белогорье»

Самым результативным игроком стал Дмитрий Мусэрский – 18 очков.

Следующий матч розыгрыша Суперлиги «львы» проведут дома, 22 января, где сыграют с ещё одним «Динамо», но на этот раз из Краснодара.