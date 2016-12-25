«Белогорье» уходит на новогодние каникулы шестым

19:13

В Уфу, на юбилейный 60-й матч клубов, «львы» прилетели обескровленные потерей ведущего игрока, а именно Дмитрия Мусэрского. Неокончательно выздоровевшим вышел на площадку и Сергей Юрьевич Тетюхин.



К этим потерям стоит добавить и второго либеро клуба Драгунова. К тому же за последнее время у «львов» очень плотный график, и это несомненно сказалось на сегодняшнем результате.Уже на старте первого сета, после первого теха (4:8 в пользу «Урала») тренер Александр Косарев начал жонглировать составом. Сначала на скамейку отправился Ян Ерещенко, который последнее время демонстрировал неплохие результаты, а ко второму перерыву (8:16) Косарев усадил и Порошина с Жигаловым. Все эти ротации с составом результат дали, но очень кратковременный. Белгородцы игру выровняли, но не более, а своё преимущество уральцы сохранили и довели дело до желаемого результата – 25:18.В перерыве между сетами блокирующий «Урала» Александр Крицкий сказал: «У нас, в отличие от «Белогорья», была возможность потренироваться и должным образом подготовиться к этой игре. Они могли вытащить эту партию, там есть кому делать это и без Мусэрского, но наши парни выстояли».Вторая партия с начала розыгрышей вселила определённую надежду на перелом в игре. Этот отрезок прошёл при минимальном преимуществе наших игроков (эйсами отметились Роман Данилов и Сергей Тетюхин – и 8:5 к первому обязательному перерыву). Однако в концовке фортуна улыбнулась именно уфимскому клубу – 26:24.Похоже провал … Но старт третьей партии блистательно отыграл Данилов (на его подачах команда заработала пять очков – 5:0), и на первый антракт «львы» ушли с комфортнейшим отрывом – 8:3. У соперника уже окончательно разладилась подача и соответственно приём, чем не могли не воспользоваться подопечные Геннадия Шипулина. Однако в концовке при счёте 23:16 в пользу «львов», когда казалось, что уже всё решено, белгородцы совершили массу ошибок и чуть не подпустили соперника к себе вплотную. Тем не менее 25:21 – и первая выигранная партия белгородцев в этой встрече.К четвёртому, как выяснилось заключительному сету Косарев снова начал свои «игры» с составом, но ожидаемых результатов это не принесло. Тетюхин и Ко практически всю партию были в роли догоняющих: ошибки в блоке, приёме и атаке привели в итоге к неудовлетворительному счёту 25:21 не в нашу пользу. Итак – 3:1 и победа уфимского «Урала».Таким образом белгородский клуб уходит на новогодние каникулы на шестом месте, уступив свою пятую позицию сегодняшнему сопернику. Впереди, как и прежде, «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Кузбасс».Следующую игру уже в новом 2017 году «львы» проведут с уфимцами, но уже в стенах родного «Космоса».