«Белогорье» вырвало победу у кемеровского «Кузбасса»

13:33

В матче против «Кузбасса» белгородские волейболисты одержали уверенную победу – 3:0.

11 ноября в ДС «Космос» состоялась игра в рамках Чемпионата России по волейболу. Эту встречу называли репетицией полуфинала Кубка России. Сражались «Белогорье» и кемеровский «Кузбасс», отстававший от хозяев на шесть очков.

Несмотря на трансляцию футбольного матча между сборными России и Аргентины в зале «Космоса» болельщиков было много. В первом сете команды играли с переменным успехом. Сначала вёл «Кузбасс», после двух очков Николая Николова белгородцы сравняли счёт – 5:5. Однако потом у «львов» начались проблемы в приёме. Соперники сразу же этим воспользовались – 6:11.

После тайм-аута и выхода на подачу Сергея Гранкина ситуация изменилась – 16:14 в пользу «Белогорья». Команда начала отличную игру, а «Кузбасс» погряз в собственных ошибках. Ерещенко увеличил счёт в пользу «львов» — 17:14.

Тренер кемеровского клуба заменил связующего Игоря Кобзаря на Сергея Макарова. Разыгрался Полетаев, при первой возможности Макаров пасовал блокирующему Дмитрию Пашицкому, хорошо страховал в защите либеро Лаури Керминен. Гости не дали удержать преимущество белгородцам – 23:23. Затем на некоторое время «Кузбасс» вырвался вперёд, но после следующих розыгрышей фортуна вновь оказалась на стороне белгородцев – первый сет закончился со счётом 26:24.

Во втором сете «львы» полностью контролировали игру – 25:13. В третьем сопротивления гостей хватило на половину сета, однако тройной блок на Полетаеве, атака Бакуна, две атаки Мусэрского и два эйса Тетюхина всё увеличивали отрыв от «Кузбасса». Ерещенко пробил тройной блок и окончательно оформил победу «Белогорья» – 25:17.

В «Белогорье» самым результативным стал Константин Бакун – 16 очков. Дмитрий Мусэрский набрал 12 очков, Сергей Тетюхин и Ян Ерещенко – по 10 очков. У «Кузбасса» самым результативным стал Виктор Полетаев – 17 очков, сообщает ВК «Белогорье».

Фото ВК «Белогорье»