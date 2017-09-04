«Белогорье» выиграло все шесть матчей Кубка России в Белгороде

12:21

Предварительный этап турнира завершился в воскресенье.

По его итогам два победителя в шести отборочных группах и лучшие из команд, занявших третьи места, вышли в полуфинальный этап. «Лаки лузером» оказался питерский «Зенит», набравший поровну очков с лидерами, но оставшийся третьим по соотношению партий.

Белгородцы в последней игре одолели барнаульский «Университет», собравшись после проигрыша в первой партии, − 25:27. Второе место в нашей подгруппе удержал красноярский «Енисей», несмотря на поражение от прямого конкурента – «Динамо» (Челябинск).

Полуфинальный этап пройдёт 12-15 октября. В нём 12 команд разобьют на три группы. Хозяин «Финала четырёх», которого выберут конкурсом, этот этап пропустит.

10 сентября стартует чемпионат России в мужской Суперлиге. «Белогорье» начинает турнир домашним матчем против «Югры-Самотлора».