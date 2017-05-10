«Белогорье» обновляется: СМИ озвучили первые предполагаемые трансферы клуба

13:59

Не успел ещё волейбольный сезон 2016/17 подойти к концу, как в интернете уже начала появляться информация о переходе игроков из одних клубов в другие.

Так, по неофициальным сведениям, ряды «Белогорья» могут пополнить два столичных игрока – диагональный Константин Бакун и доигровщик Денис Бирюков (оба ВК «Динамо»). Это пока что единственная информация о возможных приобретениях белгородского клуба.

Напомним, что на прошлой неделе мы писали, что либеро Алексей Обмочаев продлил контракт в «Белогорьем» ещё на три года.

Ряды «львов» могут покинуть блокирующий Артём Смоляр, доигровщик Ярослав Подлесных и либеро Роман Мартынюк. По информации «Бизнес-онлайн», Подлесных продолжит карьеру в кемеровском «Кузбассе» – туда же отправится бывший «лев» Дмитрий Ильиных (ВК «Динамо»).

Роман Мартынюк и Артём Смоляр могут переехать в Новосибирск и выступать за «Локомотив». Кстати, этот клуб планирует кардинально обновиться и пополнить свои ряды диагональным Георгом Грозером (ВК «Шанхай»), доигровщиком Родичевым (Газпром-Югра), бразильским связующим Рафаэлем и блокирующим Ткачёвым («Динамо-ЛО»).

Однако больше всего волейбольные эксперты интересуются судьбой великого Сергея Тетюхина – останется ли он в рядах игроков или перейдёт на тренерскую скамью? Пока не известно.

Сегодня в Москве продолжается финальная стадия Суперлиги. В 16:30 по МСК «Белогорье» проведёт матч против казанского «Зенита», а в 19:00 московское «Динамо» сыграет с новосибирским «Локомотивом». Финальные матчи состоятся завтра, 11 мая.