«Белогорье» на шаг приблизилось к «Финалу шести» Суперлиги: «Белогорье» – «Енисей» 3:0

09:46

Белгород «гостеприимно» встретил красноярский «Енисей» апрельским снегом и минусовой температурой. А вот градус напряжённости в «Космосе» не спадал до конца встречи.



Так сложилось, что по итогам регулярного чемпионата Суперлиги в раунде плей-офф подопечным Геннадия Шипулина (4-е место) предстояло бороться за «Финал шести» с красноярским «Енисеем» (9-е место). В рамках волейбольного чемпионата России «Белогорью» дважды удалось обыграть сегодняшних соперников с «сухим» счётом. А так как на кону стояло нечто большее, чем просто место в турнирной таблице, эмоциональный Спиридонов, бесспорно, хотел возмездия. Но этого так и не произошло.На площадку «Космоса» в составе «львов» вышли Смоляр, Тетюхин, Мусэрский, Жигалов, Марлон и вместо Хтея – Ярослав Подлесных. В последнее время волейбольные болельщики неоднозначно оценивают игру ветерана Тараса Хтея, критикуя его за слабую результативность.С первых минут «Белогорье» обозначило свою позицию – только быстрая и бескомпромиссная победа. Попытки «Енисея» пробить блок белгородцев или обмануть их в атаке были тщетны – команда Косарева наперёд просчитывала ходы соперника и вела в свою игру. Так на первый тех команды ушли с цифрами 8:4, а на второй 16:9 в пользу хозяев. Такое положение вещей позволило Косареву отправить вместо Тетюхина на площадку «пляжника» Семёнова – но ненадолго, игра закончилась ещё быстрее, чем ожидалось – 25:13.В перерыве стало известно, что за игрой команд наблюдает новоиспечённый главный тренер мужской сборной России – Сергей Шляпников. В конце мая у сборников – отбор на чемпионат мира, и сейчас он как раз присматривает участников своей команды, которую поведёт к победам.Во втором сете настроение соперника изменилось – красноярцы ринулись в бой и выглядели вполне достойно. Однако незначительное преимущество гостей (6:8) не стало проблемой для «львов». Уже к середине партии хозяева вернули своё преимущество и довели дело до победного – 25:22 и 2:0 по партиям в пользу «Белогорья».Заключительный третий сет по противостоянию стал самым острым. «Енисей» изо всех сил старался хоть как-то зацепиться за безобидные ошибки белгородцев на подаче и в приёме. Агрессивнее всех, как всегда, реагировал лидер красноярцев – Спиридонов. Всеми этими действиями они просто оттягивали необратимое, а именно победу «Белогорья» в первой встрече раунда плей-офф. В итоге 3:0 (25:13, 25:22, 25:23) и 1:0 по встречам в пользу воспитанников Геннадия Шипулина.Следующая встреча команд пройдёт на территории соперника 23 апреля. В случае второй победы «Белогорье» получит путёвку в «Финал шести», где сыграет в группе с московским «Динамо» и победителем пары «Кузбасс» — «Газпром-Югра». В случае победы красноярцев – третья встреча соперников состоится на поле первой команды 26 апреля.