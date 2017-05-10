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Спорт:
«Белогорье» будет бороться за третье место с новосибирским «Локомотивом»
22:09
10 Мая 2017
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Полуфинальные матчи российского чемпионата подошли к концу. В финале, «как ни странно», казанский «Зенит» и московское «Динамо».
Первым сюрпризом этого матча стал состав стартовой шестёрки от Косарева – ни одного диагонального по факту. Тренер отправил на площадку Тетюхина, Ерещенко, Марлона, Смоляра и Хтея с Мусэрским в диагонали, а по совместительству и на блоке. Эта новая тактика с первых минут дала сбои: Хтей был хорош только на блоке, а по Мусэрскому было вовсе трудно понять, на какой позиции он играет. С завидной стабильностью выступал Тетюхин, благодаря которому «Белогорье» набрало добрую часть очков.
Первый сет прошёл при очевидном преимуществе казанцев во всех компонентах – 25:16. Во втором игровом отрезке тренерский штаб белгородцев схему менять не стал и в итоге сложилась аналогичная ситуация – 25:17.
В третьей партии эксперименты с составом закончились и на площадке появились Данилов, Подлесных и Багрей. И как ни странно, «Белогорье» на первый технический ушло с незначительным преимуществом 8:6. Но против «пушек» Леона и Михайлова, как говорится, не попрёшь. Со счётом 25:18 завершился третий сет и 3:0 на табло.
Самым результативным игроком у «Белогорья» стал Роман Данилов – 6 очков. У «Зенита» - Михайлов (20 очков).
Ну что сказать? 0:3. На сегодняшний день Казань сильнее и переиграла нас практически во всех элементах игры. Добавить больше нечего. Почему Тарас Хтей играл на позиции диагонального? В последнее время мы испытывали проблемы с диагональными игроками, нужно было искать что- то новое. Поэтому были приняты такие решения.
Александр Косарев
старший тренер «Белогорья» (комментарий «Спорт Бизнес Онлайн»
Второй полуфинальный матч с участием новосибирского «Локомотива» и московского «Динамо» завершился также «сухо» - 3:0 в пользу хозяев «Финала шести».
В итоге завтра подопечные Геннадия Шипулина разыграют бронзу чемпионата с новосибирским «Локомотивом» и участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда Алекно попытается в девятый раз стать чемпионом России.
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