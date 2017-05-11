«Белогорье» без медалей

19:37

Сегодня в Москве состоялся, так называемый, малый финал заключительного этапа розыгрыша Суперлиги. В матче за 3-е место встречались новосибирский «Локомотив» и «Белогорье».



Помимо восхождения на пьедестал почёта (хотя бронза для такого клуба как «Белогорье» – это скорее неудача), разыгрывалась и путёвка в Лигу чемпионов. Забегая вперёд скажем, что в этом сезоне наша команда, как говорится, «осталась на бобах». Однако же вернёмся к самой игре.Тренерский штаб «львов» не рискнул далее экспериментировать с диагональю и в стартовой шестёрке на привычное место выпустил Романа Данилова. Начали команды в хорошем темпе и к первому теху подошли с минимальным преимуществом сибиряков – 8:6. После перерыва новосибирцы воспользовались невнятной игрой белгородцев на приёме и убежали ко второму обязательному перерыву – 16:11. Александр Косарев незамедлительно отреагировал на ситуацию и, вместо сидящего «на чемоданах» Марлона и неубедительного Ерещенко, выпустил Подлесных и Порошина. Белгородцы организовали погоню, застрельщиком которой стал Сергей Тетюхин (подача) и вплотную подобрались к сопернику.Правда, сопернику удалось в концовке создать для себя относительно комфортное преимущество в счёте – 23:20. Но после очередного игрового момента, трактовавшегося в пользу соперника, Косарев усмотрел то, что увидеть было просто невозможно. Видео-челендж в итоге принёс очко «Белогорью» и интрига в сете возродилась. Команды доигрались до длительной серии сет-болов, но удача в этот вечер была на стороне железнодорожников – 31:29.Начало и первая половина второй партии вселила надежду в сердца белгородских «тифози», эмоционально поддерживающих любимую команду на трибуне. 8:5, 16:11 – чего же больше надо для победы? Однако с этим аргументом «Локомотив» был явно не согласен и бросился догонять.Утратив вполне комфортное преимущество, белгородцы занялись «любимым» делом – спасать игру. Но, сегодня волейбольные боги были на стороне новосибирцев. Итог – 25:22 и 2:0 в пользу «Локомотива».В третьей партии сибиряки, как заправские охотники, просто «добили» смертельно раненного зверя – 25:10.Итог: впервые за последние пять сезонов «львы» пролетели мимо пьедестала (сезон 2011\12 – 9-е место) и остались за бортом Лиги чемпионов. Выводы видимо последуют.