Белгородцы завоевали командное серебро в чемпионате Российского спортивного студенческого союза по армрестлингу

17:54

14 и 15 апреля в УСК Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ» состоялся студенческий чемпионат по армрестлингу, который организовал Российский спортивный студенческий союз.

Турнир является престижным среди спортсменов, на него съехались профессионалы и начинающие спортсмены. География чемпионата широка – 22 региона. В их числе – Крым, Севастополь, Татарстан, Северная Осетия, Ивановская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская области. А составы участников разнообразны: всего 130 человек, представляющих 39 вузов.

Армрестлинг на Белгородской земле неслучаен, успехи наших спортсменов в этом виде спорта внушительны. Олег Сердюков начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области

Соревнования проходили в два дня, следовательно, в два этапа: борьба левой рукой и правой. Лучшими стали основные конкуренты белгородцев, представители Северо-Кавказского горного металлургического института из Северной Осетии.

Армрестлеры – это рукоборцы, все восхищаются их силой, волей к победе. Раньше только мужчины мерились силами, сейчас же в их рядах – на вид хрупкие девушки, но они показывают такие же результаты, как и мужчины. Светлана Острикова проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ»

Все победители турнира получат звание мастеров спорта России. Двоеборье пройдёт достойно, на соревнования съехались самые достойные спортсмены. Игорь Никулин главный судья соревнований, декан факультета физической культуры Педагогического института НИУ «БеГУ»

Среди девушек в категории до 55 кг лучшей стала Елизавета Решетник – мастер спорта России по армрестлингу. Также золото в тяжёлой борьбе завоевали Александр Лобов (до 60 кг), Тимур Мамедов (до 85 кг), Манвел Дарбинян (до 100 кг) и Максим Полупанов (до 110 кг) – все представители Белгородского госуниверситета.