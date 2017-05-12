Белгородцы заняли весь пьедестал на открытом турнире «Ракетка Белогорья - 2017»

19:01

На протяжении недели в областном центре проходили соревнования по теннису с участием спортсменов со всей страны. Подобный турнир проходил в Белгороде во второй раз.

В этом году он собрал 44 спортсмена в возрастной категории до 13-ти лет. География турнира значительно увеличилась – в Белгород прибыли молодые перспективные теннисисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Орла и Курска и районов Белгородской области.

Официальным партнёром теннисного турнира «Ракетка Белогорья» выступил межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда», который оказал содействие в организации его проведения и предоставил призы участникам Кубка.

Участие в «Ракетке Белогорья» – хороший плацдарм для начинающего спортсмена. Турнир позволяет оценить конкурентов в мире российского тенниса, а также отработать приобретённые на тренировках навыки. Очень рад, что белгородцы сумели не только достойно выступить, но и занять призовые места. Надеемся, что в следующем году участников будет ещё больше

Михаил Носков

руководитель управления физкультуры и спорта администрации Белгорода

Матчи проходили на базе открытых кортов 32-го лицея . В итоге пьедестал у девушек выглядел так: первое место заняла москвичка Евдокия Артамонова, второе – курянка Дарья Харланова, а третье почётное досталось представительнице Старого Оскола Дарье Жуковой.

У мужчин на пьедестале почёта всё было однозначно – все три медали были в копилке у белгородцев – у Ярослава Панкина - золото, у Павла Рябкова - серебро , у Арсения Погорельцева - бронза.

Очень приятно видеть сегодня ещё юных, но уже профессиональных спортсменов, которые полностью отдаются своему виду спорта. Турнир даёт большой импульс развитию тенниса в нашем регионе. С каждым годом растет спортивное мастерство участников соревнований. Поздравляю всех с завершением замечательного турнира, успехов вам, дорогие друзья, удачи и новых побед! Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Фото Алексея Рашина