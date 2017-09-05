Спорт:

Белгородцы взяли три призовых места на Кубке Белогорья по картингу

10:45
05 Сентября 2017
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Картинг-марафон состоялся 3 сентября в АСК «Вираж».

По итогам семи индивидуальных квалификационных заездов и двух финальных групповых этапов половину призовых мест в командном зачёте заняли белгородцы.

В группе А первой стала команда «Технолог», в группе Б первое место заняла команда Driving, третье — «Учебно-курсовой комбинат». Лучшими пилотами, как и год назад, стали Валерий Маркин и Анна Пушкарёва.

Кубки победителям вручили замгубернатора области, начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев и куратор проекта Shukhov Racing Team, организатор соревнований Артём Корнеев.

Также гостем марафона стал атташе по культуре Египта, почётный профессор БГТУ им. В. Г. Шухова, доктор Осама Эль Серви, сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото БГТУ им. В.Г. Шухова


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