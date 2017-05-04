Белгородцы стали серебряными призёрами чемпионата России по ралли-рейдам

15:27

Второй этап российских соревнований проходил в Крыму с 27 по 30 апреля.

Всего за победу боролись 78 экипажей, представлявших 30 городов.

В гонках участвовали три экипажа команды белгородского автоспортивного комплекса «Вираж». Пилоты и штурманы выступали на автомобилях Nissan NP300 и двух прототипах Toyota Land Cruiser 80.

В целом спортсмены преодолели порядка 600 км трассы. Их путь пролегал через Бахчисарайский, Черноморский и Сакский районы.

В абсолютном зачёте белгородцы стали третьими, а в категории «Рейд-спорт» – вторыми. В итоге у представителей региона серебро соревнований.

Очередной этап чемпионата запланирован на начало июня. Он пройдёт в Волгоградской области. Белгородцы намерены выйти на маршрут в том же составе, сообщает пресс-служба АСК «Вираж».

Фото пресс-службы АСК «Вираж»