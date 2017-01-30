Белгородский баскетболист стал победителем Матча звёзд АСБ России
Команда «Запад», за которую выступал белгородец Владислав Бобровских, одержала победу с минимальным преимуществом над соперником из «Востока».
Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола России проходил на площадке Орловского государственного университета имени Тургенева. Подобное противостояние в формате «Запад – Восток» проходит уже в восьмой раз.
Представлять Белгородский регион на турнир поехал капитан команды «Белые львы» БГТУ им. В. Г. Шухова Владислав Бобровских. В качестве поддержки вместе с ним отправились тренер команды Игорь Савкин и менеджер Мария Алдушина.
В преддверии матча на сайте АСБ было проведено голосование, по итогам которого Владислав Бобровских получил право выйти на площадку в стартовой пятёрке «западной» команды.
В итоге со счётом 126:125 победила команда «Запад». Владислав Бобровских набрал восемь очков за матч.
Участие в матче такого уровня было в первый раз, но надеюсь, не в последний. Со многими игроками «Востока» я был ранее знаком, играл против них в студенческой лиге АСБ ВТБ. Честно признаюсь, соперник был сильным и достойным – ведь в командах были собраны всё звёзды, лучшие игроки. Эмоции от победы до сих пор зашкаливают, безумно рад, что попал на матч звёзд.
Владислав Бобровских