Спорт:

Белгородский стрелок выступит в финале юношеской Лиги Европы

12:46
23 Мая 2017
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Путёвку на престижные соревнования воспитанник СШОР № 8 г. Белгорода Денис Гончаренко получил благодаря успешному выступлению на квалификационном этапе.

Проходил турнир в сербском городе Нови Сад. По итогам соревнований юниоры из России прошли в финал юношеской Лиги в обоих упражнениях: «пневматическая винтовка» и «пневматический пистолет». Основными соперниками россиян за путёвку в финал стали стрелки из Украины, Сербии и Хорватии.

События развивались следующим образом: в стрельбе из винтовки в первом матче спортсмены сборной команды России Татьяна Харькова, Денис Гончаренко и Григорий Шамаков победили у стрелков из Хорватии с разгромным счётом 20:4.

Уже во втором матче Полина Болоткова, Татьяна Харькова и Александр Васильев сражались со сборной Украины, обе команды завоевали по 12 баллов. В третьем, заключительном, матче Денис Гончаренко, Григорий Шамаков и Полина Болоткова одержали бесспорную победу над сборной хозяев турнира со счётом 17:7. В итоге россияне с 49 набранными очками заняли первое место и гарантировали себе путёвку в финал.

Белгородца Дениса Гончаренко подготовила тренер Ольга Лутай. Впереди у них финал, который пройдёт в октябре.

Фото пресс-службы МБУ СШОР № 8

 


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