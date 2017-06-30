Спорт:

Белгородский роллер Артём Пузанов завоевал серебро и титул вице-чемпиона России

15:53
30 Июня 2017
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Спортсмен поделился с редакцией ИА «Бел.Ру» впечатлениями о соревнованиях, проходивших 24-26 июня во Владимире.

артём пузанов

Чемпионат России по роллер-спорту проходил в городе Владимир. Он проводится раз в год, но в этом году роллер-спорт имеет статус всероссийского вида спорта, поэтому эти соревнования стали одними из важнейших в этом году.

В стране проходит очень много соревнований, но именно чемпионат России, кстати, который впервые за долгое время проводился не в Москве, собирает сильнейших со всей страны. Конкуренция была сильная, от призёров международных соревнований до чемпионов России и чемпионов мира. Я выступал в двух дисциплинах: фристайл-классика и фристайл-слалом батл. Самое интересное было во второй – слалом батл.

Артём Пузанов
белгородский роллер

Помимо сильного молодого поколения участвовали также бывшие чемпионы России и победители международных соревнований, спортсмены с большим стажем катания, поэтому кто будет в финале, сказать было трудно. В итоге в финал вышел чемпион мира и лидер мирового рейтинга Сергей Тимченко из Москвы, Артём Пузанов, призёр международных соревнований Глеб Виноградов из Санкт-Петербурга и Андрей Шитов из Москвы – призёр чемпионата России. В упорной борьбе, откатав практически всё, что было задумано, белгородец смог завоевать серебро и титул вице-чемпиона России, уступив Сергею Тимченко – сильнейшему на данный момент спортсмену в мире.

Ещё во время чемпионата России награждали по итогам рейтинга 2016 года, где я второй год удерживаюсь на третьей позиции спортсменов России. В этом году хотелось бы улучшить свой результат. Также на мировой арене на данный момент я седьмой в мировом рейтинге спортсменов. Следующие соревнования, скорее всего, будут в Шанхае, в начале августа.

Артём Пузанов

белгородский роллер



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