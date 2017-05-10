Белгородский роллер Артём Пузанов снова покорил Китай

15:20

Международные соревнования по роллер-спорту Bei Dai He Slalom Open проходили в китайском городе Бей Дей Хе.

География участников на этом турнире была гораздо шире привычной – помимо азиатских стран присутствовало очень много представителей Европы. В составе сборной России было 10 роллеров во главе с белгородцем Артёмом Пузановым.

Город, в котором проходили соревнования – курортный, очень привлекательный для туристов. Но нас ждал неприятный сюрприз на площадке соревнований – покрытие было достаточно трудным для спортсменов. Артём Пузанов

Спортсмен заявил себя в двух дисциплинах – «фристайл слалом классика» (программа под свою музыку) и «фристайл слалом батл» (поочерёдное исполнение технических элементов).

Батл проходил уже вечером. Из более 30 спортсменов в финал прошли только четверо – два россиянина (я и Сергей Козлов из Санкт-Петербурга) и два китайца, сильнейших на данный момент в Азии. Я долго готовился к этим соревнованиям, и это дало свои плоды. Артём Пузанов

В супертяжёлом противостоянии Артёму удалось завоевать серебро благодаря его новому трюку. Победителем стал многократный чемпиона мира Жангу Хао из Китая. Россиянин Сергей Козлов занял четвёртое место.

На второй соревновательный день Артём участвовал в «классике».

Китайцы поражали своим артистизмом и подходом к исполнению программ. Также европейцы показывали себя очень сильно. Например, итальянец Юки в итоге занял 2-е место. Однако мне удалось обойти как азиатов, так и европейцев, получив золото за своё выступление. Артём Пузанов

Стоит отметить, что соперник Артёма в батле – Жанг Хао был дисквалифицирован за присутствие ненормативной лексики в тексте песни, используемой для выступления. Козлов Сергей в этой же дисциплине стал седьмым.

Сейчас Артём готовится к следующему сезону. В прошлый раз корреспондент ИА «Бел.Ру» интересовался, планирует ли Артём менять прописку, переезжать в другой город России/мира, так как в Белгороде отсутствует инфраструктура для развития роллер-спорта.

По поводу переезда я ещё не знаю. Это достаточно трудный вопрос. Очень бы хотелось продвигать роллер-спорт у нас, в регионе, и найти хорошую площадку. Надеюсь, в ближайшем будущем этот вопрос решится. Артём Пузанов

Фото со страницы Артёма Пузанова из социальных сетей