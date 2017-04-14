Белгородский «гладиатор» Алексей Стоян примет участие в турнире WFCA 38 в Грозном
Соперником спортсмена станет Казбек Саидалиев из Дагестана.
Как сообщает бойцовский клуб «Ахмат», турнир WFCA 38 пройдёт в Грозном 20 мая. Его участниками станут четыре обладателя поясов «Всемирного Бойцовского Чемпионата Ахмат», которые проведут рейтинговые бои, и шесть финалистов Grand Prix Akhmat 2016.
Одному из финалистов – Казбеку Саидалиеву и предстоит сразиться с белгородским «гладиатором» Алексеем Стояном.
Полный перечень боёв можно найти в официальной группе клуба.