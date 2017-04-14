Спорт:

Белгородский «гладиатор» Алексей Стоян примет участие в турнире WFCA 38 в Грозном

12:05
14 Апреля 2017
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Соперником спортсмена станет Казбек Саидалиев из Дагестана.

Как сообщает бойцовский клуб «Ахмат», турнир WFCA 38 пройдёт в Грозном 20 мая. Его участниками станут четыре обладателя поясов «Всемирного Бойцовского Чемпионата Ахмат», которые проведут рейтинговые бои, и шесть финалистов Grand Prix Akhmat 2016.

Одному из финалистов – Казбеку Саидалиеву и предстоит сразиться с белгородским «гладиатором» Алексеем Стояном.

Полный перечень боёв можно найти в официальной группе клуба.

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