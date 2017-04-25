Белгородские «львы» Макс Жигалов и Роман Мартынюк вошли в расширенный состав сборной России по волейболу

11:15

В опубликованной на сайте ВФВ заявке на Мировую лигу – 21 волейболист.

Новоиспечённый тренер национальной команды Сергей Шляпников включил в состав сборной двух представителей ВК «Белогорье» – диагонального Макса Жигалова и либеро Романа Мартынюка. Напомним, что во время домашнего матча в рамках плей-офф Суперлиги Сергей лично наблюдал за игрой подопечных Геннадия Шипулина.

Кроме «львов» в заявку вошли связующие Сергей Антипкин («Динамо» Москва), Дмитрий Ковалёв («Урал»), Павел Панков («Кузбасс»), диагональные Константин Бакун («Динамо» Москва), Александр Кимеров («Факел»), Егор Феоктистов («Урал»), Александр Чефранов («Газпром-Югра») и белгородец Макс Жигалов.

На позиции блокирующего Сергей Шляпников рассматривает Илью Власова («Факел»), Ильяса Куркаева («Локомотив»), Вадима Лихошерстова («Факел»), Игоря Филиппова, Дмитрия Щербинина (оба – «Динамо», Москва). В этот раз в заявку не вошёл белгородский Малыш – Дмитрий Мусэрский.

В числе доигровщиков нет и великого Сергея Тетюхина. Шляпников включил в расширенный список Дениса Бирюкова, Дмитрия Ильиных (оба – «Динамо», Москва), Дмитрия Волкова, Егора Клюку (оба – «Факел»), Алексея Спиридонова («Енисей»).

Выбор среди либеро пока что остановлен на кандидатурах Артёма Зеленкова («Динамо-ЛО»), Валентина Кроткова («Зенит-Казань») и белгородца Мартынюка.

Капитаном команды в списке указан Дмитрий Ковалёв.

Первый этап Мировой лиги-2017 сборники проведут в Сургуте в начале июня. Соперниками россиян станут сборные Аргентины (2 июня), Франции (3 июня) и Болгарии (4 июня). С 9 по 11 июня национальная команда встретится во Франции с местной сборной, американцами и итальянцами. Третий этап пройдёт с 15 по 18 июня в Польше. Кроме поляков сборная России сыграет с командами США и Ирана, сообщает «Советский Спорт».