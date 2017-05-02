Белгородские грэпплеры прошли отбор на чемпионат мира

16:25

Путёвки на турнир мирового уровня получили только девушки из белгородской сборной, которые заняли призовые места в Европе.

Чемпионат Европы проходил в сербском городе Нови Сад. Чтобы сформировать сборную страны, спортсмены принимали участие в турнире ЦФО, который проходил в Белгороде в марте. Тогда, напомним, в копилке сборной региона было 13 медалей и семь «пропусков» на Европу.

По регламенту в первый соревновательный день грэпплеры выступали в разделе No GI. Великолепно (как всегда) выступила Офелия Жамакочан. Спортсменка закончила поединок с испанкой зрелищным броском из дзюдо. По словам президента Федерации спортивной борьбы в Белгородской области Романа Полянского, после её выступления представители других стран подходили к Офелии и высказывали своё восхищение. В итоге – первая медаль в копилку сборной страны и в команду региона. Офелия была также заявлена в раздел GI, но не смогла выступить из-за травмы колена. Впереди у девушки – кратковременный отдых и дальнейшая подготовка к мировым соревнованиям.

Второе место в разделе No GI завоевала Анжелика Пех. В финале белгородка вышла на ковёр против представительницы Польши Софии Шаверновской и уступила. Кстати, сборная Польши с 2013 года не принимала участие в чемпионате Европы по грэпплингу. Роман Полянский подчеркнул, что после возвращения поляков они составили нашей команде достойную конкуренцию.

Ещё одна медаль в разделе No GI – у Ильи Анисимова. Грэпплер в поединке за бронзу выиграл у представителя Румынии.

В итоге – три медали разных достоинств в первый день.

В разделе грэпплинг-GI белгородцы выступили ещё лучше. Первое место заняла Ксения Скарга (Старый Оскол). В весе 64 кг она одолела польку Сандру Пняк.

Абдурза Садиров в финале боролся с соотечественником Арсением Султановым и в итоге оказался сильнее.

Абдурза (в/к 84 кг) очень удивил таким результатом и порадовал. В России он занял третье место, поэтому золото в Европе – это очень высокий результат. Роман Полянский

Ещё две бронзовые медали – на счету Ильи Анисимова (в/к 92) и Андрея Кобзева (в/к 71). Анна Хацкевич и Магомед Садиров призовых мест не заняли – спортсменам помешала травма.

Сборная России заняла первое общекомандное место как на первом, так и на втором соревновательных днях.

Все девушки проходят на чемпионат мира (призёры из Белгородской области. – Прим. ред.), который пройдёт в октябре в Азербайджане, Баку. На Европе достойную конкуренцию составила сборная Украины – они привезли очень сильных грэпплеров. Тяжело было и с поляками. Но в итоге результат говорит сам за себя. Я доволен. Сейчас наши спортсмены смогут отдохнуть, а потом возобновят тренировки. Роман Полянский

Фото из группы Федерации спортивной борьбы Белгородской области