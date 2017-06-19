Белгородские гонщики стали вторыми на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа

10:42

Второй этап соревнований прошёл на выходных, 17 и 18 июня, в городе Скопин Рязанской области.

В классе 50 см³ отличились белгородцы Дмитрий Илихметов и Юрий Трофимов. Они заняли первое и второе место соответственно.

В классе 65 см³ Юрий Трофимов стал шестнадцатым, Кирилл Евлашкин – семнадцатым, Михаил Мирошкин – восемнадцатым.

Заезды в классе 85 см³ ознаменовались для белгородцев десятым (Степан Есин) и тринадцатым (Фёдор Иконников) местами. Дмитрий Чернядьев сошёл с дистанции.

Серебро в классе 125 см³ -2Т «Юноши» и 125 см³ «Мужчины» досталось Илье Илюхину. Артём Куцубин стал седьмым в классе 125 см³ -2Т «Юноши». В классе 125 см³ -4Т «Юниоры» Иван Мирошников стал пятым, Владимир Хахалев – шестым.

В классе 250 см³ вторым стал Андрей Толстов, восьмым – Виталий Бугаев.

В командном зачёте второго этапа чемпионата и первенства ЦФО сборная региона по мотокроссу «Белогорье» стала серебряным призёром, сообщает пресс-служба областной федерации мотоциклетного спорта.

Фото пресс-службы федерации мотоциклетного спорта Белгородской области