Белгородские энергетики второй раз подряд стали победителями Летней спартакиады МРСК Центра

15:47

Белгородские энергетики заняли первое место в общекомандном зачёте VIII Летней спартакиады МРСК Центра и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», опередив своих коллег из других регионов.





Кубок за второе место увезли представители Ярэнерго, бронзовым призёром стала команда Удмуртэнерго, которая в этом году впервые принимала участие в соревнованиях.

За звание сильнейших в волейболе, мини-футболе, легкоатлетической эстафете, эстафете по плаванию боролись порядка 400 спортсменов-энергетиков, съехавшихся в Смоленск из нескольких регионов Центральной России и Приволжья. Впервые в официальную программу спартакиады вошло многоборье ГТО. Попробовать свои силы в испытаниях комплекса решили 120 участников спортивных состязаний. В итоге пятеро женщин и пятеро мужчин, ставших лидерами в своих возрастных группах, были удостоены золотых медалей.

В активе Белгородэнерго – три золота многоборья, два серебра и кубок ГТО за третье общекомандное место. Андрей Белик, Сергей Денисенко и Алексей Яковлев продемонстрировали лучшие результаты сразу в нескольких дисциплинах, набрали максимальное количество баллов и создали серьёзный отрыв от ближайших преследователей.

Вторые места в своих возрастных категориях завоевали Надежда Чернышёва и Ольга Клочко. Абсолютным же лидером в этом виде соревнований стала команда Удмуртэнерго, которая по общему количеству набранных баллов завоевала первое место. На втором месте расположились спортсмены из Смоленска.

Безоговорочными лидерами стали белгородцы в эстафете по плаванию 4х50 м. Команда в составе Андрея Ляхова, Надежды Чернышёвой, Сергея Денисенко и Тамары Деряевой опередила участников из Ярославля и Воронежа, продемонстрировав высокий результат в 2 минуты 17 секунд.

В напряжённой борьбе по волейболу команда Удмуртэнерго в финале со счётом 3:1 обыграла энергетиков из Ярославля. Белгородцы в матче за третье место победили коллег из Костромы (2:0).

В сводном протоколе общекомандных соревнований команда Белгородэнерго с результатом в 21 балл расположилась на первой строчке, опередив ближайших преследователей на один и два балла соответственно.

В активе белгородцев – первое место по плаванию, третье – по волейболу и ГТО, шестое по мини-футболу и восьмое в лёгкой атлетике.