Спорт:

Белгородские бойцы одержали две победы на турнире Oracul fight

16:52
17 Апреля 2017
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Соревнования прошли 14 апреля в игорной зоне «Азов-сити» в Краснодарском крае.

бои

Участие в турнире Oracul fight по версии Draka MMA прошло успешно для белгородского спортсмена Ховаджа Насир Седики из клуба «Гладиатор» (весовая категория до 70 кг), который одержал победу над земляком Дмитрием Тарасовым из клуба «Чемпион».

Ещё один белгородец Заур Исаев из клуба «Гладиатор» (весовая категория до 77 кг) единогласным судейским решением признан победителем поединка с Евгением Добышевым (Беларусь).

Третий представитель клуба «Гладиатор» на турнире Улугбек Гадоев (весовая категория до 84 кг) уступил в схватке Андрею Ленжену из Благовещенска. Противник белгородца добился победы удушающим приёмом в 3-м раунде.

Серию турниров клубного формата для бойцов, начинающих свою профессиональную карьеру, проводит промоутерская компания Bars. Первый турнир Bars Night Battle прошёл в Белгороде 25 февраля.

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