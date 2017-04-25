Белгородская молодёжь вернулась с российского турнира по кикбоксингу с бронзой

17:47

Чемпионат и первенство России в дисциплине фулл-контакт проходили в Одинцовском районе Московской области. Соревнования объединили с турнир Федерации кикбоксинга России среди юношей 2003-2004 годов рождения.

Участие в них принимали 819 лучших кикбоксеров России, которые прошли предварительный отбор на чемпионатах и первенствах своих краёв и областей.

По итогам напряжённых поединков чемпионата России в весовой категории до 57 кг Дмитрий Базов (СШОР № 1 Белгородской области, спортивный клуб «Торпедо», Шебекино) занял третье место на пьедестале. Он провёл три поединка, проиграв Илье Чебодаеву из Иркутской области.

Никита Аноприенко (в/к до 75 кг), представитель СШОР № 1 Белгородской области (спортивный клуб «Русские витязи») завоевал бронзовую медаль, уступив в полуфинале чемпиону России, мастеру спорта международного класса из Красноярского края Никите Селянскому.

В первенстве России среди юниоров в весовой категории до 57 кг бронзовым призёром стал Егор Утенин, представитель СШОР № 1 Белгородской области (спортивный клуб «Русские витязи»). Егор провёл три поединка, в двух добился победы и раздельным решением судей уступил в полуфинале кандидату в мастера спорта России Павлу Куклину (Хабаровский край).

Среди юношей 2001-2002 годов рождения в весовой категории до 57 кг ещё одну бронзу в копилку сборной принёс представитель СШОР № 1 Белгородской области перворазрядник белгородец Олег Лашин (спортивный клуб «Спарта»). Олег провёл четыре боя, в трёх добился победы, однако в полуфинале уступив кандидату в мастера спорта из Красноярского края Никите Агееву.

В весовой категории до 75 кг бронзовую медаль выиграл представитель ДЮСШ города Валуйки перворазрядник Алексей Демченко.

В юношеском турнире Федерации кикбоксинга России для юношей 2003-2004 годов рождения белгородцы также отметились призовыми местами. Артур Абросимов (ДЮСШ № 4 г. Белгорода) занял третье место, Андрей Сметанин и Дмитрий Ситович (оба ДЮСШ г.Валуйки ) заняли второе и третье место соответственно. Серебряным призёром стал староосколец Никита Мартынов (ДЮСШ «Молодость» г. Старый Оскол), сообщает БРСОО «Федерация кикбоксинга»

Фото из группы «Молодость», Старый Оскол