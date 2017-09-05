Спорт:

Белгородки выиграли Кубок России по рафтингу

18:10
05 Сентября 2017
57
0

Соревнования проходили с 25 по 29 августа в республике Алтай на реке Катунь. 

Белгородскую область на Кубке России представляли спортсменки туристического клуба «Штурм» из Старого Оскола. За главный приз также боролись участницы из Томска, Красноярска, Бийска, Горного-Алтая и Барнаула.

Соревнования проходили три дня. В дисциплинах «Квалификация» и «Параллельный спринт» белгородки победили, а в дистанции «слалом» – стали вторыми.

Протяжённость финальной гонки на определение победителя Кубка России составила 15 км. Белгородские спортсменки заняли первое место в многоборье.

Теперь их ждёт первенство мира по рафтингу. Оно пройдёт со 2 по 10 октября в Японии в городе Миеси на реке Есино, сообщает сайт Старооскольского центра туризма «ШТУРМ». На протяжении трёх недель спортсменки из Старого Оскола к новым соревнованиям будут готовиться дома.

Фото Старооскольского центра туризма «ШТУРМ»


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9637
В Белгородской области разрешили регистрировать браки в парках
9399
11-летнего мальчика ищут в Белгороде
9105
На организатора автокинотеатра в Старом Осколе завели уголовное дело
8116
Илью Ефимеца отыскали в селе Беловское Белгородского района
8089
Нового начальника Управления МВД России по Белгородской области представили личному составу
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика