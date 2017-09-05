Белгородки выиграли Кубок России по рафтингу

18:10

Соревнования проходили с 25 по 29 августа в республике Алтай на реке Катунь.

Белгородскую область на Кубке России представляли спортсменки туристического клуба «Штурм» из Старого Оскола. За главный приз также боролись участницы из Томска, Красноярска, Бийска, Горного-Алтая и Барнаула.

Соревнования проходили три дня. В дисциплинах «Квалификация» и «Параллельный спринт» белгородки победили, а в дистанции «слалом» – стали вторыми.

Протяжённость финальной гонки на определение победителя Кубка России составила 15 км. Белгородские спортсменки заняли первое место в многоборье.

Теперь их ждёт первенство мира по рафтингу. Оно пройдёт со 2 по 10 октября в Японии в городе Миеси на реке Есино, сообщает сайт Старооскольского центра туризма «ШТУРМ». На протяжении трёх недель спортсменки из Старого Оскола к новым соревнованиям будут готовиться дома.

Фото Старооскольского центра туризма «ШТУРМ»