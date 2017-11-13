Спорт:

Белгородка стала чемпионкой мира по карате

15:41
13 Ноября 2017
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Студентка юрфака БелГУ Юлия Минакова завоевала две золотые и две серебряные медали на чемпионате мира в Италии.

Первое серебро каратистка взяла во фристайле, выступив с художественным номером «Боевая балерина». Ещё одну серебряную награду и две золотых спортсменка  завоевала в кумитэ (иппон, санбон и поинт).

Юлия Минакова начала заниматься карате в городе Строителе 11 лет назад, её тренирует обладатель восьмого дана Андрей Клочков, сообщает пресс-служба Белгородского университета.

По словам спортсменки, занятия спортом дисциплинируют и помогают в учёбе. 


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