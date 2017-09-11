Белгородец Алексей Швед набрал 27 очков в 1/8 Чемпионата Европы по баскетболу

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Сборная России уверенно обыграла хорватов – 101:78 – и вышла в четвертьфинал.

Специалисты предвкушали противостояние главных снайперов команд – Алексея Шведа и Бояна Богдановича. У дальнобойного хорвата со старта игра не заладилась. Зато Алексей из 12 первых очков сборной России набрал десять. После чего соперник стал внимательнее действовать против него в обороне. В целом равную первую четверть в нашу пользу за секунду до конца склонил Кулагин, забив авантюрный трёхочковый – 25:23.

Во второй десятиминутке команды больше внимания уделили обороне. Наши постоянно вели 4-5 очков, хорваты подобрались чуть ближе, но Тимофей Мозгов опять с финальной сиреной увеличил наше преимущество – 46:42.

Большой перерыв пошёл на пользу россиянам. Кулагин снова попал из-за дуги, Швед добавил точный бросок с близкого расстояния – и уже 51:42 в нашу пользу. Хорваты вновь сократили отставание до «-5», но тут за своё дело снова взялся Алексей: два очка из-под кольца, три забитых штрафных и дальнее попадание белгородца довели преимущество России до двузначного – 61:49. Итог же третьей четверти – 72:57. И нужно было очень постараться, чтобы проиграть этот матч.

На второй минуте финального отрезка Алексей Швед забил оба штрафных броска и счёт стал 77:57. Хорваты сдались, а болельщикам осталось дождаться, сделает ли Швед первый на турнире «дабл-дабл», забив больше десяти очков и реализовав больше десяти результативных передач. В итоге «ассистов» набралось 12.

В четвертьфинале нас ожидают греки. От этой команды сборной России можно ожидать чего угодно.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Алексей Швед отметил, что победа – заслуга всей команды.