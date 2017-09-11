Спорт:

Белгородец Алексей Швед набрал 27 очков в 1/8 Чемпионата Европы по баскетболу

02:22
11 Сентября 2017
135
0

Сборная России уверенно обыграла хорватов – 101:78 – и вышла в четвертьфинал.

Специалисты предвкушали противостояние главных снайперов команд – Алексея Шведа и Бояна Богдановича. У дальнобойного хорвата со старта игра не заладилась. Зато Алексей из 12 первых очков сборной России набрал десять. После чего соперник стал внимательнее действовать против него в обороне. В целом равную первую четверть в нашу пользу за секунду до конца склонил Кулагин, забив авантюрный трёхочковый – 25:23.

Во второй десятиминутке команды больше внимания уделили обороне. Наши постоянно вели 4-5 очков, хорваты подобрались чуть ближе, но Тимофей Мозгов опять с финальной сиреной увеличил наше преимущество – 46:42.

Большой перерыв пошёл на пользу россиянам. Кулагин снова попал из-за дуги, Швед добавил точный бросок с близкого расстояния – и уже 51:42 в нашу пользу. Хорваты вновь сократили отставание до «-5», но тут за своё дело снова взялся Алексей: два очка из-под кольца, три забитых штрафных и дальнее попадание белгородца довели преимущество России до двузначного – 61:49. Итог же третьей четверти – 72:57. И нужно было очень постараться, чтобы проиграть этот матч.

На второй минуте финального отрезка Алексей Швед забил оба штрафных броска и счёт стал 77:57. Хорваты сдались, а болельщикам осталось дождаться, сделает ли Швед первый на турнире «дабл-дабл», забив больше десяти очков и реализовав больше десяти результативных передач. В итоге «ассистов» набралось 12.

В четвертьфинале нас ожидают греки. От этой команды сборной России можно ожидать чего угодно.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Алексей Швед отметил, что победа – заслуга всей команды.

Мы очень хотели выиграть, иначе пришлось бы ехать домой. Сегодня все ребята хорошо сыграли. Мы были командой, наверное, это и дало результат. Постараемся сохранить ту игру, которую показали сегодня, потому что хотим радовать болельщиков, своих родных, семьи и всех, кто переживает за российский баскетбол.

Алексей Швед



Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

12858
Ушёл из жизни депутат Белгородской областной Думы Александр Тарасов
10719
Крупное производство творожных сыров открылось в Белгородской области
9123
Владимир Шаманов: Новая трасса в Белгородской области – достойный вклад в развитие дорожной сети России
7218
В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы
5671
Жителей Белгорода просят не ходить в «Армячий лог» 12 сентября
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика