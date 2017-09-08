Бегуны из Белгородской области оббежали курян на чемпионате России

16:59

В мужской смешанной эстафете на один километр наши спортсмены уступили только команде Санкт-Петербурга.

Эстафета проходила в четыре этапа. На первом нужно было пробежать 400 метров, на каждом следующем – на сто метров меньше. Роман Семакин, Иван Будзинский, Андрей Чернышов и Ваге Сетракян опередили соперников из Курской области лишь на 17 сотых секунды и завоевали серебряные медали.

Чемпионат России по эстафетному бегу среди женщин, мужчин и в командном зачёте проходил 2-5 сентября в Адлере.