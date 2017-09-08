Спорт:

Бегуны из Белгородской области оббежали курян на чемпионате России

16:59
08 Сентября 2017
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В мужской смешанной эстафете на один километр наши спортсмены уступили только команде Санкт-Петербурга.

Эстафета проходила в четыре этапа. На первом нужно было пробежать 400 метров, на каждом следующем – на сто метров меньше. Роман Семакин, Иван Будзинский, Андрей Чернышов и Ваге Сетракян опередили соперников из Курской области лишь на 17 сотых секунды и завоевали серебряные медали.

Чемпионат России по эстафетному бегу среди женщин, мужчин и в командном зачёте проходил 2-5 сентября в Адлере. 


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