Беги во благо 2: белгородцы снова смогут принять участие в марафоне «Добрый город»

11:01

Благотворительный забег пройдёт в областном центре 27 мая. Старт забегов – с 10 утра.

Первый такой опыт в 2016 году помог собрать совместными усилиями 303 713 рублей. Все эти средства были направлены на строительство первого детского хосписа для онкобольных.

Такой успех подтолкнул белгородскую региональную общественную организацию «Святое Белогорье против детского рака» повторить марафон. Как и в прошлом году, маршрутный лист включает в себя территорию вдоль парка Победы, учебно-спортивного комплекса С. Хоркиной. По условию марафона на выбор участникам предложат три дистанции – 1, 4 и 9 км.

Условия участия не изменились – бегуны должны перечислить или внести по месту скромный взнос и получить свой номер марафонца.

Зарегистрироваться можно в Центре помощи детям-инвалидам и их родителям с 10:00 до 19:00 в будние дни и в выходные дни в ДоброМаркете (Архиерейская, 8) с 10:00 до 19:00. Стоит отметить, что для корпоративных команд регистрация заканчивается 24 мая.

В 2016 году забег под хэштегом «бежимчтобыпомочь» собрал 33 организации – это команды сотрудников детских садов и школ города, фитнес-, танцевальных, спортивных клубов и несколько сотен просто небезразличных белгородцев.