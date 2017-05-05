Спорт:

Андрей Кожемякин победил в международных соревнованиях по пулевой стрельбе спорта лиц с ПОДА

11:34
05 Мая 2017
64
0

Турнир для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Германии с 24 по 29 апреля.

В нём участвовали 42 спортсмена из девяти стран, в том числе и диспетчер службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Белгородской области Андрей Кожемякин.

Он победил в упражнении R-1, набрав наибольшее количество очков – 239,9, а в упражнении R-3 стал пятым, сообщили в пресс-службе ведомства.

IMG_1192.JPG

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11697
Страсти вокруг одной парковки, или Чья нынче придомовая территория
5925
В Белгороде начинаются плановые отключения горячей воды: график
5623
День Победы в Белгороде: программа праздника
5110
В Старом Осколе загорелся рынок «Юбилейный»
5001
Белгородец получил по суду компенсацию за «съеденные» банкоматом 40 тысяч рублей
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика