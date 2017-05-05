Андрей Кожемякин победил в международных соревнованиях по пулевой стрельбе спорта лиц с ПОДА

11:34

Турнир для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Германии с 24 по 29 апреля.

В нём участвовали 42 спортсмена из девяти стран, в том числе и диспетчер службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Белгородской области Андрей Кожемякин.

Он победил в упражнении R-1, набрав наибольшее количество очков – 239,9, а в упражнении R-3 стал пятым, сообщили в пресс-службе ведомства.





Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области