Алевтина Ибрагимова и Даниэль Хазиме выиграли первенство ЦФО по теннису в Белгороде

10:20

14 апреля на кортах Белгородской академии тенниса Шамиля Тарпищева состоялись финальные матчи первенства Центрального федерального округа среди юношей и девушек до 13 лет.

Пять дней маленькие, но такие сильные спортсмены выясняли, кто же лучший. Чемпионство в этом турнире ценится довольно высоко – это второй по значимости чемпионат в стране.

Участие принимали 32 девочки и 31 мальчик, турнирная сетка составлялась по итогам рейтинга. Так, сильнейшие спортсмены не встречались на отборочных играх.

Турнир традиционный, значится достаточно высоко. На него съезжаются лучшие спортсмены со всей страны. К сожалению, белгородцы играют лишь за 17-е место – дополнительный турнир. Сенсаций сегодня не было, лидеры рейтинга показывают хорошую игру. Сергей Смирнов главный судья первенства ЦФО

Белгородские спортсмены выбыли ещё в отборочном раунде, но для выбывших проводился дополнительный турнир. Здесь лучшей среди девочек стала Арина Полякова, а среди мальчиков победил Даниил Митин.

Сложными для тенниссисток выдались финальные матчи. Большой теннис требует не только выносливости и хорошей физической подготовки, но и психологической устойчивости, хладнокровности и выдержки. Много было слёз у финалистов, не всё получалось, спортсмены часто ошибались и много нервничали. В финальном матче в женском разряде сошлись Алевтина Ибрагимова из Москвы и София Павлова из Нижнего Новгорода. В упорной борьбе победила москвичка: 4:6, 6:3, 6:2.

Я много ошибалась, особенно в первом сете, во втором я взяла себя в руки, вышла и собралась – и матч мой. Психологически я была готова лучше к матчу. Наверное, поэтому выиграла. Алевтина Ибрагимова

Среди юношей победителем стал Даниэль Хазиме – первый номер рейтинга. Серебро взял Артём Аликсейчук. Оба спортсмена представляю Москву.

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