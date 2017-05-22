Алексей Стоян успешно дебютировал в чеченской лиге «Ахмат WFCA»
Международный бойцовский турнир по смешанным единоборствам открывал поединок белгородца против дагестанского бойца Казбека Саидалиева.
«Гладиатор» Алексей Стоян – чемпион мира по тайскому боксу, подписал контракт с клубом «Ахмат» в январе текущего года. На счету Казбека – семь побед и только одно поражение.
Поединок двух спортсменов в своём профиле анонсировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Несмотря на то, что сопернику Стояна два раунда удавалось переводить бой в партер, на итоговый результат это не повлияло. Белгородец держал защиту, выжидая удачного момента, который пришёлся на третью пятиминутку. Алексей, использовав удушающий приём, не оставил дагестанцу ни шанса на победу. В начале второй минуты третьего раунда Казбек сдался.
По контракту в лиге «Ахмат WFCA» Стоян проведёт ещё два поединка.
Видео с YouTube канала Warrior