Алексей Стоян успешно дебютировал в чеченской лиге «Ахмат WFCA»

12:46

Международный бойцовский турнир по смешанным единоборствам открывал поединок белгородца против дагестанского бойца Казбека Саидалиева.

«Гладиатор» Алексей Стоян – чемпион мира по тайскому боксу, подписал контракт с клубом «Ахмат» в январе текущего года. На счету Казбека – семь побед и только одно поражение.

Поединок двух спортсменов в своём профиле анонсировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.









Несмотря на то, что сопернику Стояна два раунда удавалось переводить бой в партер, на итоговый результат это не повлияло. Белгородец держал защиту, выжидая удачного момента, который пришёлся на третью пятиминутку. Алексей, использовав удушающий приём, не оставил дагестанцу ни шанса на победу. В начале второй минуты третьего раунда Казбек сдался.





По контракту в лиге «Ахмат WFCA» Стоян проведёт ещё два поединка.

Видео с YouTube канала Warrior